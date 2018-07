Rapallo. Si è svolto sabato 9 giugno presso il Circolo Nautico Rapallo il primo modulo del corso zonale Aiuto didattico istruttore.

La giornata è cominciata alle ore 9 con l’arrivo e la registrazione dei partecipanti; subito dopo lo staff istruttori ha iniziato la prima parte del programma con lezioni teoriche, che hanno coinvolto e incuriosito i ragazzi sui vari aspetti: dalla scoperta delle normative federali, a come funziona una scuola vela, all’utilizzo del gommone e mezzo d’assistenza.

Foto 3 di 4







Il pranzo è stato offerto a tutti i partecipanti dal comitato I Zona grazie all’ospitalità del Circolo Nautico Rapallo che ha messo a disposizione i locali.

Nel pomeriggio le lezioni sono proseguite in mare; i ragazzi sono stati divisi a gruppi, in questo modo hanno potuto fare pratica sia in gommone sia a bordo delle barche collettive, i Trident del Circolo Nautico Rapallo. È stata una bella e piacevole giornata per tutti; si è conclusa con la consegna dei moduli che tutti i futuri Aiuto didattico istruttore dovranno compilare per continuare il loro percorso formativo.

Per la giornata si ringrazia il Circolo Nautico Rapallo per l’ospitalità, la Lni di Santa Margherita Ligure per il gommone, Enrico Calvini il responsabile della formazione I Zona, i docenti dello staff che hanno messo a disposizione il loro sapere e il loro tempo e il meteo che ha permesso l’uscita in mare con il vento giusto e sopratutto senza pioggia. Per concludere si ringrazia la I Zona Fiv che ha organizzato il corso. In totale hanno partecipato sedici ragazzi provenienti da tutta la Liguria.