Aegean Airlines (volo Genova-Atene) per l’ottavo anno consecutivo migliore compagnia aerea regionale

Genova. Aegean Airlines, compagnia aerea che a Genova gestisce il volo da e per Atene, ha ottenuto il titolo di miglior compagnia aerea regionale in Europa agli Skytrax World Airline Awards 2018, un punto di riferimento internazionale dell’eccellenza aerea. Per l’ottavo anno consecutivo, ha sbaragliato le 335 linee aeree per qualità ed efficienza.

Si è classificata al primo posto nelle preferenze dei viaggiatori “per l’elevata qualità del servizio fornito dal personale e per una valida offerta di prodotti”.

20,36 milioni di clienti di oltre 100 nazionalità hanno partecipato al più importante sondaggio di categoria, condotto in lingua inglese, spagnola e cinese, tra agosto 2017 e maggio 2018 che ha coinvolto 335 compagnie aeree.

Ai viaggiatori è stato chiesto di selezionare la compagnia più in linea con le proprie esigenze, indicando il brand ai cui attribuire il Passenger’s Choice Awards.