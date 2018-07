Ruote nella storia, domenica 8 luglio tappa a Campo Ligure

Campo Ligure. Le undici tappe della manifestazione Ruote nella storia, l’evento organizzato da ACI Storico in collaborazione con gli Automobile club locali, si svolgono presso i borghi facenti parte de “I borghi più belli d’Italia”. La quinta tappa del 2018 si svolgerà in Liguria domenica 8 luglio nello splendido borgo di Campo Ligure, con l’organizzazione e il supporto dell’AC di Genova e la collaborazione del Veteran car club locale.

L’evento consisterà, tra l’altro, nel giro turistico che partirà da Genova e attraverserà il comune di Campomorone e la località Piani di Praglia, a quota 700 m, per poi giungere a Campo Ligure, dove si visiteranno il famoso museo della Filigrana e il castello, posizionato nella parte antica, restaurato e utilizzato per concerti e iniziative culturali. La sua struttura muraria esterna potrebbe risalire al XII-XIII secolo, mentre la torre è di epoca più recente. Il primo laboratorio orafo di filigrana apre nel 1884, anno in cui il borgo prende il nome attuale di Campo Ligure. L’arte di oreficeria legata alla filigrana si svilupperà sino a far diventare il paese Centro nazionale della filigrana in oro e argento.

Il programma prevede il raduno dei partecipanti, a partire dalle 8:30, in viale Brigate partigiane presso la sede Automobile club Genova per il perfezionamento delle iscrizioni. Alle 9:30 il via al giro turistico Genova–Campomorone-Praglia–Campo Ligure. Alle 11, dopo la sistemazione delle vetture, visita al Museo della filigrana e al castello di Campo Ligure. A seguire il pranzo e la chiusura della manifestazione alle 16.