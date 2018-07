330 km di corsa al Tor Des Geants per aiutare un villaggio in Tanzania, anche un genovese per la campagna di Run For Find The Cure

Genova. Con 330 chilometri per 24.000 metri di dislivello attraverso le Alte vie 1 e 2 della Valle d’Aosta, il Tor Des Geants è una delle gare di trail, corsa in montagna, più affascinanti e impegnative esistenti. Se ve lo state chiedendo, sì, la gara si svolge in una sola tappa, velocità libera con un tempo limitato di 150 ore.

L’appuntamento è per il 9 settembre. Ma c’è chi, fra i 600 campioni ammessi alla corsa, tenterà l’impresa nell’impresa. Ovvero i 5 atleti che, attraverso stanchezza, caldo, freddo, fatica, albe e tramonti e di fronte ad alcuni fra i panorami più belli del mondo, correranno per raccogliere fondi per un progetto di sostegno a un villaggio africano, in Tanzania. Sono Marina Plavan, Luca Dalmasso, Nadir Junos, Pierluigi Lovera e, un genovese, Michal Rafinski.

Loro ci mettono le gambe, il fiato e il cuore. A tutti gli altri spetta il compito di sostenere ogni tappa del loro Tor des Geants. Sul sito Run For Find The Cure è possibile effettuare piccole o grandi donazioni per arrivare a quota 4835 euro per dotare di una macchina per il riso e una per il mais il villaggio di Msolwa Ujamaa.

“Ho iniziato a correre 5 anni fa per liberarmi, stare meglio ed evolvere seguendo la gioia di vivere nelle piccole e grandi scelte della vita – racconta Michal Rafinski, atleta genovese della Sisport – oltre alla corsa in montagna ho incrociato I Run For Find The Cure e in entrambi i casi è stato amore profondo”.

Michal per l’associazione benefica ha già corso, in passato, tutta l’Alta Via dei Monti Liguri raccogliendo fondi per uno degli altri progetti solidali. “Da sempre sogno il Tor e quest’anno avrò l’occasione di correrlo nella squadra solidale di I Run For Find The Cure per sognare e raccogliere fondi – continua – desidero tutto il vostro appoggio per questo avventuroso progetto, seguitemi, facciamo qualcosa di grande insieme, mettiamoci il cuore, io ci metterò tutto me stesso”.

Perché le macchine per il riso e per il mais. L’area di Msolwa Ujamaa in Tanzania è prevalentemente rurale e la più vicina area urbana si trova a 60km. La maggior parte degli abitanti dei villaggi sono contadini di mais e riso. A causa della siccità dei primi sei mesi del 2017, i prezzi del cibo sono incrementati di quasi tre volte in Tanzania e i venditori ne hanno approfittato per far crescere costantemente i prezzi al punto che un venditore è stato preso dalla polizia per aver mescolato la calce con la farina di mais.

Tutto ciò ha avuto ripercussioni sul budget della scuola e soprattutto sulla qualità dell’alimentazione dei ragazzi dell’ostello. I genitori hanno così suggerito che producendo loro stessi con i macchinari appositi il riso e il mais, il cibo si sarebbe potuto poi conservare in un magazzino da costruirsi con l’aiuto di Find The Cure. In questo modo la qualità del cibo sarà assicurata e, in caso di emergenze improvvise, il budget della scuola potrà essere preservato.

(la foto in apertura dell’articolo è tratta dal sito del Tor Des Geants ed è stata scattata da Stefano Jeantet)