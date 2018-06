Ztl, i veicoli merci elettrici potranno circolare gratis e senza limiti orari come i residenti

Genova. E’ stata approvata dalla giunta comunale genovese una delibera che consentirà ai veicoli merci elettrici di circolare senza limiti orari nelle zone a traffico limitato del territorio cittadino. Come già previsto dal vigente regolamento si conferma inoltre la gratuità del contrassegno necessario alla circolazione.

“Continua il programma di promozione della mobilità sostenibile da parte dell’amministrazione comunale – dice il vicesindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari – oltre alle auto e moto private, che già non avevano alcuna limitazione, ora anche i veicoli merci green potranno muoversi liberamente nelle ztl, l’ottica è quella di spingere sempre di più verso una mobilità sostenibile premiando comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente”.

Le regole resteranno inalterate per i veicoli merci tradizionali che, invece, dovranno rispettare le fasce orarie previste. L’assessore Balleari aggiunge: “Stiamo lavorando per implementare anche il car sharing elettrico e promuovere la mobilità con biciclette a pedalata assistita”. Mercoledì scorso a Erzelli l’inaugurazione della prima di cento colonnine per la ricarica elettrica dei mezzi che saranno distribuite entro il 2018 in tutta Genova.

La delibera evidentemente tiene conto del basso numero di mezzi ecologici per la consegna di merci in città, altrimenti il rischio di una tale decisione sarebbe un aumento incontrollato del traffico in strade critiche, basti pensare al centro storico, alla zona di via Cairoli e Garibaldi, ma anche ad altri quartieri periferici genovesi.