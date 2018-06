Weekend cruciale per il Lanterna Rally Team

Tutto pronto per la Lanterna Corse Rally Team che si avvicina a due appuntamenti importanti per la stagione in corso. Sabato 9 e domenica 10, Gianluca Caserza ed Erika Badinelli saranno di scena nel Rally del Taro che si correrà a Bedonia (Pr). Gara tosta che si correrà su nove speciali intorno al paese parmense, e che vedrà la coppia genovese affamata di riscatto dopo la sfortunata prima uscita nel Rally Lirenas che non era andato nel migliore dei modi.

Nello stesso fine settimana la scuderia genovese sarà presente anche in Toscana, per il Rally di Reggello con Alberto Verardo e Cristina Rinaldis che competono nel Trofeo Renault Corri con la Clio N3. Anch’essi sono reduci da una parentesi non troppo positiva in provincia di Cuneo quindi arrivano carichi alla gara, prevista anch’essa sulla distanza di nove speciali per un totale di 82,5 km ed è valido per la Coppa Italia Terza Zona.

Nel weekend appena trascorso Marco Gallo, a bordo della Renault Clio Super 1.6, ha conquistato la classe A1.6 allo Slalom Favale – Castello, in provincia di Genova. Numerosi sono stati i piloti ed i navigatori della Lanterna Corse Rally Team premiati il 22 maggio dall’Automobile Club di Genova, che ha consegnato i trofei relativi al campionato sociale 2017. Gianluca Caserza, Alberto Verardo, Cristina Rinaldis ed Alessandro Cervi sono stati chiamati sul palco grazie agli ottimi risultati conseguiti nella scorsa stagione.