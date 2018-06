Genova. Pressione in aumento sull’Italia ma il tempo questo fine settimana non sarà belissimo. Per oggi i meteorologici di Limet prevedono al mattino nubi basse soprattutto sulla Riviera di Levante, specie tra Tigullio orientale e Spezzino. Copertura meno serrata lungo i restanti tratti di costa con belle schiarite tra Savonese ed Imperiese. Bel tempo o cielo velato sui versanti padani.

Nel corso della giornata ancora nubi basse alternate a schiarite lungo la fascia costiera e sui rilievi immediatamente retrostanti. Gli annuvolamenti si trasferiranno sul settore centro-occidentale della costa, mentre tra Tigullio e Spezzino si apriranno schiarite. Ancora bel tempo o poche nubi sui versanti padani.

Per domani ancora nubi basse al mattino tra il Genovese di ponente e il Savonese costiero, ma in attenuazione. Nel pomeriggio velature in arrivo su tutta la regione con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato.