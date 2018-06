Dopo il voto, Pd: “Il modello Toti per la prima volta entra in crisi”

Genova. “Per la prima volta, da tre anni a questa parte, il modello Toti ha iniziato ad andare in crisi” questo il primo punto dell’analisi del segretario del Pd ligure Vito Vattuone e del capogruppo in regione Giovanni Lunardon, dopo l’esito del voto alle comunali con la vittoria di Camogli e Montoggio, nonché a Sestri Levante (anche se la confermata Valentina Ghio si è candidata senza il simbolo del Pd).

“Laddove il centrodestra si afferma il merito è quasi sempre della Lega – continuano – che, come sta avvenendo a livello nazionale, si sta divorando l’intera coalizione. Partiamo dal ponente: il candidato del presidente della Regione a Imperia è arrivato secondo, mentre quelli di Alassio, Vallecrosia e Bordighera hanno perso. A Sestri Levante è fallito il tentativo di portare al ballottaggio Valentina Ghio, che ha vinto al primo turno. E a Sarzana, anche se la candidata del centrodestra è davanti, lo scarto con Cavarra è di pochi voti e al ballottaggio la partita sarà apertissima”.

Secondo gli esponenti Pd il partito tiene e torna a essere competitivo. “Vince in particolare laddove unità, alleanze vaste e una forte componente civica danno il segno alla nostra impostazione”.

“Complimenti per la vittoria a Mauro Fantoni e Francesco Olivari, riconfermati dalle urne nel ruolo di sindaco rispettivamente di Montoggio e Camogli – scrive il segretario metropolitano Alberto Pandolfo – l’esito del voto dimostra ancora una volta quanto la buona amministrazione venga sempre premiata. La capacità di essere sul territorio, dialogare e impegnarsi attivamente insieme alla comunità che lo vive, sono il miglior programma per un candidato sindaco”.

Anche Luca Pastorino deputato di Liberi e Uguali esprime congratulazioni: “Sono molto felice per le elezioni dei tre sindaci che ho appoggiato e sostenuto nella Provincia di Genova. Buon Lavoro a Valentina Ghio (Sestri Levante), Franco Olivari (Camogli) e Mauro Fantoni a Montoggio. Questa è la dimostrazione che la passione e l’ottimo lavoro a contatto con il territorio, porta a raggiungere splendidi risultati in termini di consenso. Se in tutta la Liguria il “modello Toti” comincia a scricchiolare, l’esperienza nei Comuni di Sestri Levante, Camogli e Montoggio può e deve rappresentare la spinta per un percorso politico amministrativo nuovo, lungimirante e il più ampio possibile”.