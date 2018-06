Voltri, Aster al lavoro per il ripristino dell’accesso alla Spiaggia dei Bambini

Genova. Le ruspe e gli operai di Aster sono al lavoro da ieri a Voltri, per il ripristino della spiaggia.

In particolare stanno operando per sistemare l’accesso dalla passeggiata alla “Spiaggia dei Bambini”, oltre che in parte riprofilare l’arenile.

Un intervento atteso, ma che ha creato qualche disagio, come lamentano alcuni cittadini: parte della spiaggia è stata chiusa durante una bella giornata di sole, costringendo molta gente a stringersi. Alcune comitive di colonie estive, con bambini al seguito, hanno dovuto desistere per l’impossibilità di trovare altri spazi. Insomma, il problema pare sia stato nella mancanza di avviso alla popolazione, ma ben venga se il risultato è quello di migliorare la spiaggia di tutti