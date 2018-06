Volabus, corse raddoppiate e sconti famiglia: la campagna “summer” per supportare l’estate calda dell’aeroporto di Genova

Genova. Tariffe più competitive e più corse del servizio Volabus, il mezzo granturismo operato dall’azienda Della Penna per Amt Genova, per supportare l’estate dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, che per la stagione arriva a toccare quota 35 destinazioni tra Italia e estero. Una serie di iniziative, tra cui l’incremento del 50% delle frequenze dei Volabus tra il centro e lo scalo di Sestri Ponente e la creazione di tariffe apposite per famiglie (per esempio carnet di 3 biglietti a 13 euro o di 8 biglietti a 34 euro, il biglietto singolo costa 6 euro, 5 se acquistato on line).

La conferenza stampa di presentazione dei servizi è avvenuta questa mattina in piazza De Ferrari. “Dobbiamo valorizzare il nostro aeroporto – dice l’assessore alla Mobilità del Comune Stefano Balleari – sfruttando le sue potenzialità di city airport e le nuove corse e le tariffe promozionali vanno in questa direzione”.

“Una collaborazione sempre più forte tra amministrazione e scalo – afferma Paolo Odone, presidente di Aeroporto di Genova spa – è quello che serve per aiutare il successo che contiamo di raggiungere con i voli estivi”.

“I nuovi titoli di viaggio “summer” – spiega Stefano Pesci, direttore generale di Amt – vogliono sottolineare l’importanza di un sistema di trasporto cittadino integrato”. La frequenza dei Volabus passerà da 50 a 25, 30 minuti a seconda delle fasce orarie. Saranno messi dunque a disposizione 4000 posti al giorno. Presentati stamani anche i due nuovi autobus Amt “adottati” dal Cristoforo Colombo. Saranno rossi con la grafica della livrea dedicata all’aeroporto di Genova che, quindi, contribuirà da sponsor all’acquisto e manutenzione del mezzo pubblico