Vittoria per Olivero e Arpe nella nona Scalata al Diamante

Torna l’appuntamento con la Scalata al Diamante che dopo il rinvio di una settimana fa per le condizioni climatiche, si è tenuta regolarmente venerdì sera. Nona edizione di questa gara culto, totalmente in salita per 5 km e 330 metri di dislivello positivo, che ha visto esaurirsi in fretta i 350 pettorali a disposizione.

Alla fine sono arrivati in 279, ma il più veloce e stoico è stato Luca Olivero della Foce Sanremo che si porta a casa il diamante in 22’16”. Seconda posizione di Roberto Porro della Cambiaso Risso, mentre il terzo è Silvano Repetto della Delta Spedizioni che piazza anche Maurizio Tumminia in quinta posizione e Fabio Bidone in ottava.

Quarta posizione per il finalese Alessio Sicco del Trail Runners Finale mentre Riccardo Saporiti è sesto per la Sisport davanti a Fabio Del Buono che si ferma alla settima posizione.

Tra le donne vola Stefania Arpe dell’Atletica Entella Running che arriva in 27’ netti precedendo di soli 3” Barbara Chierici della Zena Runners. Terza Teresa Repetto dell’Atletica Novese che paga 27” dalla prima.