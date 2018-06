Edizione 2018 della Marcia della Ciliegia di Sant’Olcese che ha visto una partecipazione non enorme, probabilmente a causa dei tanti impegni che ogni fine settimana contraddistinguono il calendario podistico. 6 km per 62 atleti in gara con la vittoria di Giuseppe Vitiello del 42195 Running Team Genova, società nata da poco, ma che si sta facendo largo fra i nomi noti del podismo ligure.

Vitiello infatti batte per soli 12” Andrea Rattazzi dei Maratoneti Genovesi, uno che da tempo ormai viaggia al top. Terzo Luca Pari dell’Ata, che a sua volta paga 24” dal secondo posto e davanti di poco a Edwin Cumbicus delle Frecce Zena.

Foto 2 di 2



Quinto posto per Andrea Beoldo del Sisport Genova che si mette alle spalle Matteo Pittaluga, Francesco Farinelli dell’Atletica Due Perle e Francesco Patruno della Cambiaso Risso. Chiudono la classifica dei migliori dieci Jose Eudes Rodrigues delle Frecce Zena e Silvano Grasso della Delta Spedizioni.

Appena fuori dalla top ten è la vincitrice femminile, che è la “solita” Silva Dondero. La podista dei Maratoneti Genovesi prosegue un momento d’oro e incassa l’ennesimo trofeo di una carriera davvero importante. 26’04” per lei e una performance chiara che ha messo in fila le avversarie. Monica D’Urso del Sisport è seconda con oltre 3’ di distacco. Terzo posto per l’atleta della Cambiaso Risso Silvia Bolognesi che la spunta sulla sempre competitiva Susanna Scaramucci dei Maratoneti Genovesi, per soli 5”. Nettamente più dietro la quinta classificata, Anna Bardelli della Trionfo Ligure.