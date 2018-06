Villa Bombrini Estate V!va, la kermesse di Cornigliano spegne 10 candeline, tra danza, teatro e musica

Genova. La rassegna estiva di Villa Bombrini (Via L.A. Muratori, 5), giunta alla decima edizione, prende il via il 26 giugno e, come è ormai tradizione dal 2009 ad oggi, si propone nuovamente di portare sul palco una varietà di appuntamenti tra danza, teatro e musica, che possano essere graditi ad un pubblico differente per età e gusto: 21 eventi in totale – la maggior parte ad ingresso gratuito – fino al 5 agosto.

Si inizia il 26 giugno con Fuori Formato – Festival internazionale di danza contemporanea e videodanza. Location da sempre attenta alla danza, arte che con la città di Genova ha sempre avuto un legame intenso e profondo, la Villa si accinge con entusiasmo ad ospitare questo festival che si svolgerà nei suoi spazi dal 26 al 28 giugno e si concluderà il 29 giugno presso il Teatro Altrove.

L’evento è organizzato dal Comune di Genova e curato da Teatro Akropolis, Associazione Culturale RETE Danzacontempoligure e Associazione Culturale Augenblick, realizzata con il sostegno di MiBACT e di SIAE nell’ambito dell’iniziativa Sillumina 2017 – copia privata per i giovani, per la cultura, è giunta alla terza edizione.

Dalla danza contemporanea si passa ad un evento dedicato ai più piccoli e alle famiglie, a cura di Echo Art: il 30 giugno torna Enjoy – IVª Festa della musica dei bambini, un pomeriggio (dalle 15 alle 19) tutto dedicato a concerti, laboratori, animazioni che hanno per protagonisti i bambini e sono a loro dedicati. Ingresso libero. Info: www.echoart.org

Il 5-6-7 luglio è la volta di Transition Fest, cabaret e musica si affiancheranno ad un proposta di ristorazione basata sulla qualità degli ingredienti: locali, etici e sani, ma a prezzi popolari. Le serate sono a cura di ARCI Genova, della Comunità di San Benedetto al Porto ed in collaborazione con Il Biscione scs.

Il 5 luglio si comincia all’insegna dell’allegria con il cabaret dei Soggetti Smarriti (Andrea Posa e Marco Rinaldi) sul palco assieme a Daniele Raco, venerdì 6 luglio è il momento per le rime dure e pure del rap: sul palco Assalti Frontali con Inoki Ness e il 7 luglio si chiude con un viaggio sonoro nel cuore del Mali contemporaneo con il BKO Quintet.

Gli spettacoli sono tutti ad ingresso gratuito. Gli stand gastronomici aprono alle 19.30. Per info: www.arcigenova.org

Il 10 luglio il Teatro dell’Ortica porta sul palco di Villa Bombrini Feynman e Marx e la rivoluzione degli umanoidi, un’interessante conferenza spettacolo di e con Alberto Diaspro, direttore del Dipartimento di Nanofisica, dell’Istituto Italiano di Tecnologia e Professore di Fisica applicata al Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova, a cui farà da controcanto Mauro Pirovano, per riflettere insieme sull’utilità delle macchine e sul loro impatto sulla società moderna. Lo spettacolo inizia alle 21.30. L’ingresso è gratuito. Per info www.teatrortica.it

E ancora musica! Quaalude Rock Club organizza Festival Jazz Roots&Beer tre serate dedicate al jazz e al blues, le radici musicali da cui il rock ha preso vita. Artisti di fama internazionale si alterneranno sul palco di Villa Bombrini per tre serate di grande musica: venerdì 13 luglio l’inossidabile Lino Patruno accompagnato dalla Buddy Bolden Legacy All Star con Alberto Malnati al contrabbasso, Fabrizio Cattaneo alla tromba, Roberto Colombo alla chitarra, Stefano Guazzo al clarinetto e Rodolfo Cervetto alla batteria: apre la serata la Louisiana Brass Band; sabato 14 luglio la strabiliante Jessita Mc Kinney accompagnata da Bruno Marini all’organo Hammond, Chubby John al basso, BC Bag dietro i fusti: aprono la serata i Magnani Bros e Miki & The Red Rockets; domenica 15 luglio il grandissimo Paolo Bonfanti con Nicola Bruno al basso elettrico e Alessandro Pelle alla batteria: apre Fabio Ricchebono e gli Old Shoes Tom Waits Experience.

I concerti inizieranno alle ore 18. I biglietti saranno in vendita online su https://www.happyticket.it/genova/ oppure presso la Villa a partire dalle 17 al costo di 12 euro a serata. Se acquistati tutti e tre i biglietti insieme per le tre serate sconto di 6 euro. I posti sono a sedere. Sarà possibile cenare nell’apposita area drink & food attrezzata nel parco della Villa in collaborazione con il Biggie e con il Mastro Birraio Massimo Lupi.

Per info quaalude.club@gmail.com ; organizzazione e stampa Michele +39 348 338 1908

Il 16 luglio torna il Teatro dell’Ortica con “Mai nessuno la baciò sulla bocca” (infausto destino della bella addormentata). Ecco quel che accade quando un attore si rende conto che non può più interpretare Amleto per problemi di età: è il momento di farsi delle domande…toccherà quindi ad Ugo Dighero porsi alcuni interrogativi, cercare risposte e spiegarci perché nessuno baciò mai la bella addormentata sulla bocca!

Lo spettacolo inizia alle 21.30. L’ingresso è gratuito. Per info www.teatrortica.it

Il 20-21-22 luglio torna, giunta alla sua ottava edizione, la Festa Popolare della Pro Loco Cornigliano: si succederanno una serata di solidarietà a favore della Lega contro la Fibrosi Cistica con comici di Zelig e Colorado, una serata musicale con i “Tropico del Blasco” e altri gruppi emergenti, infine una serata di ballo popolare.

L’ingresso è gratuito. Tutte le sere apertura stand alle ore 19 con focaccia tipo Recco, farinata, focaccette, panini, griglieria, dolci, bar ristoro, ecc.

Il 25 luglio si torna alla danza con il Balletto di Liguria che propone i Percorsi armonici tra musica e danza, un cammino musicale che ci porterà dal barocco, al periodo romantico, i musicisti saranno affiancati dai danzatori che ci faranno da guida in questo excursus. Ingresso gratuito.

Il Quaalude Rock Club torna a tutto rock il 27-28-29 luglio con Rockabeer, tre serate dedicate al rock, quello vero: venerdì 27 i Raw Power, sabato 28 Ian Paice dei Deep Purple, domenica 29 gran finale con gli Statuto.

Inizio ore 21 – ingresso 10/20 euro. I biglietti saranno in vendita online su https://www.happyticket.it/genova/ oppure presso la Villa a partire dalle 17- Area drink & food. Per info quaalude.club@gmail.com ; organizzazione e stampa Michele +39 348 338 1908

Il 4 e 5 agosto torna anche quest’anno All That Music che proporrà una serata folk di danze e ballate irlandesi mescolate a diverse sonorità con il gruppo Willos e chiuderà la rassegna estiva il 5 agosto proponendoci tutto il mondo in un concerto sulle note della Svoboda Orchestra una trascinante e coinvolgente carovana targata world music, che gioca in modo originale con vari stili musicali, creando un percorso geografico-emotivo che supera i confini e mescola le culture.

Inizio ore 21.30 – ingresso gratuito. A cura dell’ Associazione Worldtoday. Info 3401520635

