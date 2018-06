Vigili del fuoco Usb in piazza al Liguria Pride: “Contro chi lo definisce divisivo, per i pompieri che vogliono vivere liberamente la loro sessualità”

Genova. “L’orientamento sessuale in un corpo come quello dei vigili del fuoco è un problema ancora oggi, tutti si aspettano che siamo tutti eroi di acciaio, credenze di tipo machista ma, lentamente, qualcosa sta cambiando”. A parlando è Stefano Giordano, vigile del fuoco genovese, sindacalista dell’Usb e consigliere comunale per il M5S.

Una delegazione di sindacalisti dei pompieri sarà presente, per lottare per i diritti umani e contro l’omofobia, al Liguria Pride di sabato 16 giugno a Genova. “Saremo presenti con la divisa – spiega – nonostante la nostra richiesta al corpo dei vvff di poter essere presenti in modo ufficiale non abbia mai avuto risposta”.

I pompieri dell’Usb hanno già partecipato, d’altronde, pochi giorni fa al Pride che si è svolto a Roma. “E’ stata una giornata meravigliosa dove si sono unite le lotte universali – continua – e a maggior ragione saremo a Genova, dove il sindaco Marco Bucci ha bollato il pride come evento divisivo”. Giordano, in qualità di consigliere comunale, si era scagliato pesantemente contro il primo cittadino anche per non avere – di contro – mai condannato apertamente il fatto che il consigliere di Fdi Sergio Gambino avesse partecipato a una commemorazione dei morti dell’Rsi con la fascia tricolore.

Il Liguria Pride sabato partirà dopo le 15 da via San Benedetto e percorrerà il centro. La madrina della manifestazione sarà Cecilia Sarti Strada. Tra le partecipazioni, oltre a quella dei Vigili del fuoco Usb, quella dell’associazione di genitori Agedo Genova, le famiglie arcobaleno, la comunità ecuadoriana e tanti altri.