Genova. Sono in stato di agitazione dall’aprile scorso i vigili del fuoco del sindacato di base Usb in Liguria, e ancora non sono stati convocati dal responsabile nazionale del soccorso Romano e dalle forze politiche e amministrative del territorio. Per questo stamani hanno svolto un presidio di protesta incatenandosi sotto la sede regionale della Rai, in corso Europa, a Genova.

Il problema è relativo alla carenza di organico – spiegano i pompieri – dopo che per la seconda stagione il corpo si trova privo della sezione forestale. Tutta la partita dell’antincendi boschivi, insieme a quella delle allerta meteo e degli elisoccorsi, è sulle spalle degli operatori in nome delle convenzioni siglate dalla Regione Liguria e dal corpo nazionale.

“La carenza dell’organico è a livelli inimmaginabili – spiegano dal sindacato – quotidianamente siamo in costante affanno, la soluzione per il dipartimento è stata quella di gestire le nuove competenze attraverso le convenzioni regionali. Uno strumento inadeguato per affrontare l’emergenza boschi, non in grado di sostenere le richieste di intervento che si andranno a determinare”.