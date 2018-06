Spaccio e risse in vico Mele, Garassino “Questore intervenga nel centro storico, sennò ci vado con le ruspe”

Genova. “Ci vuole un intervento massiccio, non importa di quanti uomini, ci sia il reparto mobile almeno per una settimana. Se non si risolve il problema di Vico Mele, vado a Roma e mi incateno davanti al ministero”.

Stefano Garassino, assessore comunale alla Legalità, è infuriato e i suoi commenti sugli ultimi fatti di cronaca sono al vetriolo: “Queste persone delinquenti se ne devono andare, sennò ci arrivo con le ruspe”.

Il riferimento è ai recenti episodi di violenza che hanno avuto luogo nel vicolo del centro storico, e che hanno visto coinvolti diversi stranieri, con ferimenti e risse.