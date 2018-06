Genova. La zona di Sampierdarena e San Benigno ancora una volta patiscono criticità viarie a causa di mezzi pesanti.

Intorno alle 10, infatti, per via di un guasto, un camion diretto in porto si è ‘bloccato’ in Lungomare Canepa, causando code e disagi per la circolazione.

Sul posto le squadre della polizia locale per gestire, per quanto possibile il traffico appesantito.