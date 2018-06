Viabilità autostradale, parte il coordinamento tra Prefettura, Regione e Polstrada. Più informazione e ricognizioni aeree

Genova. Il Presidente della Regione Giovanni Toti, la Vicepresidente Sonia Viale e l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone hanno partecipato ieri pomeriggio a una riunione in Prefettura per fare il punto sul coordinamento della viabilità regionale in previsione dell’imminente esodo estivo.

Alla riunione, cominciata già in mattinata, erano presenti tra gli altri i prefetti liguri coordinati dal Prefetto di Genova Fiamma Spena e alcuni dirigenti del servizio di Polizia Stradale. “Ringrazio i prefetti e la Polizia stradale – ha detto il Presidente Toti alla fine della riunione – per aver risposto tempestivamente alla nostra richiesta di un coordinamento che abbiamo avanzato a seguito delle situazioni critiche verificatesi durante i ponti primaverili”.

Anche quest’anno la Liguria sarà interessata in estate da un intenso traffico automobilistico: “è importante che tutte le istituzioni si muovano insieme per ridurre al minimo i problemi e i disagi. La Regione dà la massima disponibilità a collaborare con le prefetture e la Polstrada per qualsiasi esigenza, nei limiti delle proprie competenze. Faremo il possibile perché possano essere messe in campo al più presto le iniziative proposte dal tavolo di lavoro di oggi”.

Tra queste l’intensificazione del servizio di polizia stradale nelle giornate più critiche dei fine settimana, compresa la riattivazione della ricognizione aerea su tutta la tratta autostradale regionale in caso di necessità; il potenziamento dei servizi di informazione all’utenza attraverso radio e televisioni e le app messe a disposizione dalle concessionarie autostradali; l’individuazione delle aree di sosta più adeguate per i mezzi pesanti.