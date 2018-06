Via Turati, uomo aggredisce barista a pugni in faccia. Arrestato dalla polizia

Genova. Ieri mattina una pattuglia della Polizia, in transito in Via Turati, è stata fermata da un cittadino che riferiva di un’aggressione avvenuta in un bar.

Una volta all’interno dell’esercizio commerciale, gli agenti hanno preso in consegna e messo in sicurezza un uomo, in quel momento trattenuto dal barista, per poi prestare soccorso alla persona aggredita, che presentava una ferita all’altezza dell’occhio sinistro.

Accompagnato al pronto soccorso, è stato medicato con una prognosi di 42 giorni per una frattura al pavimento dell’orbita e trattenuto in osservazione breve per ulteriori accertamenti.

La vittima ha raccontato di aver subito l’aggressione da parte di uno sconosciuto, che improvvisamente gli ha sferrato un violento pugno che ha mandato in frantumi gli occhiali e lo ha fatto cadere a terra, venendo poi soccorso dal barista che ha bloccato l’aggressore, fino all’arrivo dei poliziotti.

L’arrestato, pluripregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti, sarà giudicato con rito per direttissima.