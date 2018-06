Via Borzoli, scritte contro la polizia legate alla morte di Jefferson Tomalà: accertamenti in corso

Genova. La polizia sta svolgendo accertamenti da questa mattina per il rinvenimento in via Borzoli, a Sestri Ponente, di alcune scritte legate alla tragedia di domenica scorsa. “Polizia assassina” e “Jefferson vive” sono i messaggi vergati poco distante dall’ingresso del civico dove Jefferson Tomalà, 22 anni, è stato ucciso dai colpi di pistola sparati da un agente di polizia che tentava di difendere il proprio collega.

Le scritte sono state trovate questa mattina da alcuni residenti della zona e segnalati alla polizia che ha effettuato i primi rilievi prima che tutto venisse ripulito.

Nelle ultime ore, relativamente alla vicenda, sono arrivati maggiori dettagli sull’autopsia sul corpo del giovane. Ne abbiamo raccontato qui.

A Sestri Ponente, martedì sera, la comunità ecuadoriana aveva marciato in via Sestri per una fiaccolata per chiedere verità e giustizia sulla morte di Jefferson.