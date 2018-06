Vesima e Villa Azzurra, il Comune “dimentica” le toilette per le spiagge attrezzate del ponente

Genova. La stagione balneare è iniziata il 1 maggio, la richiesta al Comune è stata avanzata ad aprile, siamo quasi al 1 luglio, ma a palazzo Tursi pare si siano proprio dimenticati di rispondere all’esigenza di chi cura alcune delle due spiagge libere attrezzate (?) più amate dai genovesi, Vesima e Villa Azzurra.

A lanciare un grido d’aiuto sono i chioschi Salto nel Blu e Il Paguro, attivi rispettivamente a Villa Azzurra e Vesima appunto, ai quali quest’anno l’amministrazione comunale non ha concesso il posizionamento di wc chimici sulla spiaggia, come avveniva invece in passato.

“All inizio di maggio ci dicevano che si riservavano di effettuare delle verifiche sulla disponibilità economica quando sarebbero finiti gli interventi di ripascimento diffusi sul solo litorale cittadino di levante, perché a ponente non ne abbiamo visti – raccontano – ci chiediamo quanto tempo occorre per fare questi conti?”.

I gestori dei chioschi, a loro spese, hanno posizionato le toilette, necessarie vista l’alta frequentazione del litorale, ma – spiegano – una toilette non è sufficiente. “La disponibilità di questi servizi è indispensabile e dovrebbe essere un atto dovuto da parte di questa amministrazione rendere le spiagge libere più attrezzate, cosi come previsto dal buon senso e anche dal Programma di utilizzo del Demanio Marittimo”.

Salto Nel blu e Il Paguro, che danni si prendono cura dei due tratti di spiaggia non solo nel periodo della stagione, e che difendono l’importanza del “mare democratico”, quello cioè accessibile anche a chi non possa permettersi costose giornate negli stabilimenti balneari, chiedono al Comune una risposta.

Cristina Lodi, capogruppo Pd in consiglio comunale, annuncia un’interrogazione urgente sul tema: “Una grave dimenticanza da parte del Comune, e come al solito a Ponente – afferma – la spiaggia di Vesima, ricordiamo alla giunta Bucci, é frequentata da tutta Genova ed é riferimento anche per molti genovesi che non possono andare in vacanza per problemi economici”.