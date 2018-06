Genova. In molti sono già andati al mare, e spesso la condizione delle spiagge portava ancora i segni delle mareggiate invernali.

Per questo motivo, come di consueto, Aster sta procedendo alle riprofilature delle spiagge per garantire alle persone di accedere al mare con confort e godere del sole nel relax.

Foto 2 di 2



Dopo gli interventi a Boccadasse e Vesima, è il turno di Vernazzola, dove i mezzi di Aster hanno ridistribuito il sedime del luogo.