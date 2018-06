Verardo e Rinaldis trovano un ottimo secondo posto a Reggello

Tanti impegni per la Lanterna Corse Rally Team lo scorso fine settimana che ha visto un’importante prestazione per Alberto Verardo e Cristina Rinaldis, secondi nella propria classe sulla loro Clio N3 nel Rally di Reggello. Risultato molto importante per la squadra genovese che così muove la classifica del Trofeo Renault e che vengono avvalorati dalla poca o nessuna conoscenza del tracciato toscano.

Non è andata altrettanto bene per Gianluca Caserza ed Erika Badinelli che erano impegnati a Bedonia nel Rally del Taro, una gara alla quale i genovesi arrivavano con tante aspettative, ma che si è rivelata anche molto sfortunata con il sesto posto finale nella classe R2B: “Abbiamo iniziato ad avere qualche piccolo problema già dal sabato,- dice Caserza – ci siamo deconcentrati lasciando dei secondi per strada, poi la domenica la situazione è peggiorata. Ad un parco assistenza la squadra, a cui vanno tutti i nostri complimenti e ringraziamenti, ha sostituito cambio e frizione sulla nostra Peugeot 208, però io non ero in giornata e, nonostante il risultato finale non sia così male, temo di aver fatto un piccolo passo indietro. La concorrenza locale era imbattibile, ma so che devo e posso fare di più”.

Nella stessa gara arriva anche una sfortunata rottura per Samuele Ruggeri e Alessandro Cervi sulla loro Clio N3 che purtroppo li ha traditi rompendo il cambio.