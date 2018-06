Da Ventimiglia a Portofino per derubare i turisti di lusso: ladri teenager pizzicati in “piazzetta”

Portofino. I carabinieri di Santa Margherita in collaborazione con la polizia municipale hanno fermato e identificato una coppia di giovanissimi ladri. E’ successo a Portofino, ieri sera.

Al termine di un’attività di indagini sono stati pizzicati un 14enne e una 13enne, entrambi sinti, domiciliati al campo nomadi di Ventimiglia.

Sono accusati di essere autori di almeno tre furti all’interno di altrettante case-vacanza affacciate sulla celebre piazzetta, per un valore complessivo di 1000 euro. Sono stati colti in flagranza di reato dal proprietario, commerciante locale, che ha tentato anche di bloccarli ma senza riuscirvi.

Il pronto intervento dei carabinieri e dei cantuné ha poi consentito dapprima la cattura della ragazza 13enne e successivamente del ragazzo che, in località Paraggi, ha provato a fuggire mescolandosi tra i turisti.

I due teenager sono stati denunciati per il reato di “rapina impropria e furto aggravato continuato in concorso” e affidati a un centro per minori non accompagnati.