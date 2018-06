Ventenne genovese arrestata a Carignano, faceva la spesa ma con soldi falsi

Genova. Fa la spesa per la settimana ma paga con banconote false. Per questo una giovanissima genovese è stata arrestato dai carabinieri.

I fatti sono avvenuti sabato pomeriggio in centro città. La 20enne ha acquistato in un supermarket e in altri negozi vari generi alimentari, ad accorgersi che i soldi che stava utilizzando – da 20 e 50 euro – erano fasulli è stato un negoziante.

E’ stato lui a chiamare i militari i quali, successivamente, hanno raccolto testimonianze anche da parte di altri esercenti. L’identikit è stato messo a punto in poche ore.

La ragazza è stata bloccata nel quartiere di Carignano, dove sono state rinvenute, in un nascondiglio di fortuna sotto un cassonetto, altre banconote contraffatte. La giovane sarà processata per direttissima.