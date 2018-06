Valpolcevera, torna Murtaranta, la festa calabrese a colpi di buon cibo e musica infuocata

Genova. Dal profondo Sud alle alture della Valpolcevera. A Murta il prossimo 14 luglio andrà in scena la quarta edizione di Murtaranta, cena tipica meridionale con musiche e balli della tradizione popolare calabrese.

Si svolgerà presso la “Società Operaia Cattolica S.Martino di Murta” in collaborazione con l’associazione culturale “Liberidimuoversi” e il municipio V Valpolcevera.

Ospite d’onore il maestro Agostino Salvatore, vera star della taranta calabrese. Ecco il programma:

Associazione culturale Liberidimuoversi è un gruppo di cittadini della Valpolcevera, che conservano l’amore per il loro territorio, con una forte dedizione a una vita sana, in un contesto naturale che ponga il benessere del cittadino in primo piano. “Il nostro primo grande obiettivo è realizzare una pista ciclopedonale che possa unire l’alta Valpolcevera, partendo da Pontedecimo, con la città, arrivando fino alla Fiumara. Uno strumento atto a modificare la viabilità della vallata e renderla più snella e sostenibile oltre che una vera palestra all’aria aperta”, spiegano dall’associazione.