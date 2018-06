Da Valencia: “Zaza està a un paso de la Sampdoria”

Genova. Partiamo dalla notizia ufficiale del trasferimento di Alex Ferrari (in prestito dal Bologna, con obbligo di riscatto), che viene ad ingrossare le fila difensive, in attesa di riuscire a cedere Sala, Regini e purtroppo Silvestre (Parma in pole position) e dopo che Strinić e l’altro Ferrari (Gian Marco) sono ormai da considerarsi ex.

Anche dalle spalle di Lucas Torreira, sembra sia stata ormai sfilata la maglia blucerchiata, sostituita da quella rosso bianca dei “gunners” londinesi dell’Arsenal, con cui i manager della Samp hanno trovato l’accordo, per una cessione a cifra superiore a quella di rescissione.

Per un “big” ormai praticamente “andato” (Torreira), eccone un altro, cui stanno stampando il foglio di via: Dennis Praet.

Raccontavamo ieri della ricerca di un centravanti, visto che non c’è certezza sulla permanenza a Genova di Quagliarella e Zapata… ed oggi il nome, che torna a galla, è quello di Roberto Inglese, che il Napoli vorrebbe usare per arrivare a portare il belga sotto il Vesuvio ed affidargli le chiavi del centrocampo, a lungo tenute in tasca da Marek Hamšík.

C’è invece un nome nuovo per la fascia sinistra difensiva, da mettere in concorrenza con Murru, come già avvenne a Cagliari. Stiamo parlando di Antonio Barreca, un mancino da difesa “a quattro”, abile nella corsa e nei cross dal fondo…. ma nel gioco di Giampaolo, servono? Non molto, ma il giocatore si troverebbe meglio, che non negli schemi del Torino di Walter Mazzarri (difesa “a tre”).

Torniamo alle uscite… la Spal continua a spingere per trattenere Šimić ed ha chiesto pure Capezzi (cercato anche dall’Empoli), cui potrebbe esser data via libera, magari tornando su un obiettivo di mercato, di cui si è chiacchierato questo inverno, lo sloveno/”veneziano”, Leo Štulac, che ha favorevolmente impressionato, sotto la guida di Pippo Inzaghi, nei play off.

Sembra ormai definito il trasferimento di Ricky Alvarez al club messicano, Atlas di Guadalajara , mentre ha, invece, trovato estimatori a Bogotà, Andrés Ponce… Per la precisione, nel presidente del Santa Fe, che vorrebbe sfruttare la doppia nazionalità (venezuelana/colombiana) del centravanti, che nella Primavera della Samp aveva fatto sfracelli, poi non confermati, nei prestiti a Lugano, Livorno e Salò.

Intanto, flussi e riflussi, tipici del calciomercato… da Valencia, rilanciano la notizia, che Zaza “està a un paso de la Sampdoria” e che le due società “están tratando de cerrar una negociación”…