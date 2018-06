Us Locatelli: gara 1 vinta e salvezza più vicina

La Luca Locatelli compie il primo passo verso la salvezza facendo valere il fattore campo in gara 1 della finale playout giocata nella piscina del Lago Figoi contro il Volturno. Gara tosta per le Lontre allenate da Stefano Carbone che hanno dovuto compiere una piccola, grande impresa per riacciuffare un risultato che a metà partita sembrava ormai diretto in Campania.

Primo quarto equilibrato con il botta e risposta fra le squadre con il vantaggio ospite che viene annullato a un soffio dalla sirena. Brutto il secondo periodo delle Lontre che subiscono altre due reti dalle sammaritane che sfruttano alcune decisioni non proprio condivise dalle rossobiancoblù e vanno sul 3-1.

Terzo periodo decisivo perché arrivano le reti di Tedesco e Gamberini che rimettono tutto in discussione, ma Starace replica e riporta in vantaggio le ospiti che non mollano. Ancora Gamberini impatta il parziale. Si va all’ultimo periodo in situazione di parità e qui emergono le qualità finora sopite delle genovesi che possono anche sfruttare un migliore stato fisico visto che l’avvio di gara era stato ad appannaggio delle sammaritane che infatti sbagliano molto e concedono lo spazio sufficiente a Figari e Valsecchi per mettere il risultato in sicurezza, nonostante l’espulsione di Mori ed il rigore conseguente che accorcia il parziale 6-5, punteggio che risulterà definitivo.

Ora si va in Campania, nella splendida Santa Maria Capua Vetere, ma le Lontre non avranno il tempo per godersi il panorama, perché dovranno restare concentrate sull’obbiettivo finale, ovvero chiudere i conti definitivamente per poter disputare ancora la serie A2.

US Luca Locatelli-Volturno SC 6-5 (1-1, 0-2, 3-1, 2-1)

Locatelli: Benvenuto, Figari 1, Donato, Tedesco 1, Gamberini 2, Adamo, Nucifora, Mori 1, Valsecchi 1, Ciccione, Bianco, Rossi. All. Garlati

Volturno: Stellato, Palmiero, Vitale, Starace 1, Monaco 1, Pellegrino 2 (1r), Llacja, Abbate, Riccio, Masciandaro 1, Di Grazia, Fatone, Di Caprio. All. Napolitano

Arbitro: Marina Valdettaro