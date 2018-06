Università, inaugurati due dei 21 master finanziati da Regione Liguria

Genova. Inaugurati questa mattina, presso il Dipartimento di Economia, i Master di I livello in Assicurazioni Marittime e dei Trasporti MASMET e Imprenditorialità nel settore creativo per i beni culturali e in particolare per i siti UNESCO. I Master sono stati presentati dall’Assessore alla formazione della Regione Liguria Ilaria Cavo assieme ai due direttori dei Master, Giorgia Boi e Paola Dameri, docenti del Dipartimento di Economia, Università di Genova.

Questi corsi fanno parte del catalogo dei 21 master universitari finanziati da Regione Liguria all’Università di Genova con 3 milioni di euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo e prevedono oltre 400 posti destinati a laureati nei corsi accademici triennali e nel biennio di specializzazione.

“Ho voluto incontrare i ragazzi alla partenza di due master sostenuti da Regione Liguria e dare un in bocca al lupo per il percorso di alta formazione che hanno scelto – ha detto l’assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo – Un percorso strettamente legato alle esigenze del mondo del lavoro, così come richiesto dal bando per i master su cui Regione Liguria ha investito quest’anno 3 milioni di euro”.