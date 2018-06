Under 14 femminile: Pegli lotterà per il bronzo, in finale va Costa Masnaga

Genova. Il Basket Pegli non supera in semifinale la corazzata Costa Masnaga e domani, contro Udine alle ore 15, sarà chiamato all’ennesima grande prova di questa fase finale del campionato italiano Under 14 femminile. In ogni caso resterà la consapevolezza di esser diventata una realtà importante, temuta, rispettata e apprezzata della pallacanestro rosa giovanile.

Semifinale di lusso per le ragazze di capitan Agata Praussello che affrontano la fortissima squadra della provincia di Lecco. Partono bene le Sharkers che riescono ad andare sul 6 a 0 nei primi minuti ma arriva subito la risposta di Costa: due canestri delle Villa impattano la partita. Le squadre sono punto a punto per due quarti e si va all’intervallo con le bianco rosse sopra di 2. Ottima reazione al rientro dagli spogliatoi per le pegliesi che con un break di 7 a 0: dal più 5 al meno 7 perché la reazione delle lombarde è veemente. Le arancioblù sono ad inseguire nuovamente ma le energie ormai sono troppo poche per riuscire a ricucire il gap creato e la partita finisce 57 a 49.

“Grandi complimenti a Costa Masnaga che ha dimostrato una maggiore compattezza e solidità soprattutto mentale nei momenti importanti della partita – fa sapere lo staff tecnico composto da Guido Griffanti, Giovanni Piastra ed Ezio Torchia -. Un grandissimo ‘brave’ alle nostra ragazze che hanno lottato per quaranta minuti senza mai mollare”. Ora però testa alla prossima partita contro Udine. Il sogno delle Under 14 e della loro presidente Antonella Traversa può continuare.

Il tabellino del Basket Pegli: Magno, Bruzzone 10, Praussello 5, Della Margherita 11, Pini 9, Mariotti, Garofalo, Arecco 4, Cinque, Napoli, Barberis 4, Arado 6. All. Griffanti, Piastra, Torchia.