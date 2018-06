Genova. E’ stata la squadra di Amalfi a vincere la 63esima Regata storica delle Repubbliche marinare che si è disputata nel canale di calma della fascia di rispetto di Pra’.

Il cavallo alato della squadra campana è riuscita a imporsi per pochi istanti di differenza sul team genovese, e quindi sul grifone d’oro del galeone bianco, iniziando una rimonta poderosa dopo i 1500 metri, sui 2000 totali della gara di canottaggio a sedile fisso.

di 17 Galleria fotografica 63° edizione della Regata delle Repubbliche Marinare - Genova Pra'









Il galeone blu di Amalfi ha puntato sulla costanza e sulla progressione dello sforzo, Genova è rimasta al comando fino alla fine, ma non è bastato. Eppure aveva avuto anche la possibilità di scegliere la corsia di gara, la 1, avendo vinto, la squadra di Genova, la gara dei gozzi che si era disputata il primo pomeriggio.

Massimo sforzo da parte degli “eroi” della Repubblica di Genova: Davide Mumolo, Cesare Gabbia, Federico Garibaldi, Nicolò Bo, Alex Solari, Giorgio Casaccia Gibelli, Paolo Perino e Enrico Perino, che con il caldo afoso, e il vento quasi assente, hanno vogato portando alla meta i 760 chili dell’imbarcazione in vetroresina.

Un po’ di delusione, naturalmente, sia per la doppietta mancata (Genova aveva vinto lo scorso anno a Pisa dopo aver mancato la vittoria dal 2000) sia per le oltre 10mila persone di pubblico giunte per fare il tifo nel quartiere del ponente genovese.

Amalfi ha dedicato la vittoria a Fabio Borghese, canottiere di 34 scomparso a gennaio, e in onore del quale prima della gara si era tenuta un’alzata di remi, l’equivalente in canottaggio del minuto di silenzio.