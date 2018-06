Un concerto rap, laboratori e tavole rotonde ai Luzzati per la “Giornata mondiale del rifugiato”

Genova. Il 20 giugno la Giornata mondiale del Rifugiato delle Nazioni Unite: è voluta dall’assemblea generale dell’Onu per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di milioni di profughi e richiedenti asilo. La campagna «#WithRefugees».

Per l’occasione i Giardini Luzzati sono felici di ospitare Matsby, giovane rapper emergente della scena genovese che in quest’occasione presenterà il suo primo album “PUNTO ZERO”.

Ascoltare i giovani e capire i nuovi fenomeni generazionali oltre che il loro linguaggio è da sempre la mission principale del Ce.Sto e dei Giardini Luzzati.

Dice l’autore del disco: “Punto zero è un concetto filosofico preso Kierkeegard, filosofo danese dell’800. Lui affermava di vivere la sua esistenza al punto zero, cioè in uno stato di perenne indecisione. Anche io posso dire di aver attraversato questa fase, la reazione è stata la realizzazione di questo disco. C’è tanto passato, col quale ho dovuto far pace per vivere con consapevolezza e serenità il presente e di conseguenza il futuro.C’è tanta voglia di esprimersi e di dimostrare a più gente possibile che non bisogna mai vergognarsi di essere se stessi.”

Per la Settimana del Rifugiato i Giardini Luzzati presentano alcune attività organizzate insieme agli ospiti del servizio di accoglienza del Ce.Sto autorizzate dallo SPRAR – Servizio di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Mercoledì 20 dalle 17,30 alle 19,30

CHARLAS ESPECIAL: presentazione della Rivista Varchi “Stranieri: Percezione dell’altro e diritti inviolabili”. Per l’occasione saranno disponibili 20 numeri della rivista, il cui ricavato andrà al Fondo Emergenze della Cooperativa “Il Cesto”.

Interverrano:

Mauro Carosio: Antropologo

Angelo Gualco: Psicologo-Psicoterapeuta

Francesco Pivetta: Direttore della Rivista “Varchi”

Nicola Rossi: Avvocato

Bolivie Wakam: Ingegnere camerunense

Ore 20,00 Proiezione del Video “Siamo tutti Profughi” dei Free Shots

Ore 20,30 Live di Matsby

Open Act: EAMES/USCIO BOYZ/ GROSZ/KALT/ALFA