Un anno super per il Cus Genova Volley

È stata un’annata entusiasmante ma particolare quella che ha condotto il Cus Genova Volley alla Serie B. La prima squadra, iscritta al campionato di Serie C, non aveva assolutamente l’obbiettivo di vincere a differenza di altre tre compagini. La rosa era stata lievemente rinforzata con il ritorno di Paolo Alloisio nel nuovo ruolo di opposto, con gli innesti di Cesare Despinosa, Simone Furgani e Fabrizio Fiore dall’Albisola e infine con quello di Riccardo Iandolo al palleggio dal Lavagna. Una squadra quindi sì più forte, ma con la certezza che le altre tre compagini si fossero meglio strutturate per la vittoria finale.

In realtà si comprende quanto invece l’annata sia stata perfetta grazie anche l’imbattibilità conservata al PalaCus ad eccezione della sfida contro Valdimagra. Biancorossi che inoltre non hanno mai perso punti con le cosiddette “piccole” e che hanno vinto almeno uno scontro diretto con tutte, ad eccezione sempre di Valdimagra.

L’unico obbiettivo della sezione pallavolistica era quello di iscrivere nuovamente una squadra giovanile maschile come Cus Genova ai campionati provinciali. Il Cus è tornato dunque ad avere un movimento di pallavolo giovanile maschile.

Confermato anche il bacino femminile, per cui la società biancorossa ha optato per aumentare la qualità degli allenatori di circa 130 tesserate.

Il movimento pallavolo del Cus Genova è importante poiché una delle realtà più numerose insieme al rugby. Era dai tempi della Pallavolo Genova che il capoluogo ligure non aveva una squadra in una serie nazionale maschile.

Il Cus sarà inoltre l’unica squadra ligure in questa Serie B. Aspetto emozionante ma anche complicato. Proprio per questo, in una regione non votata alla pallavolo come la Liguria, la squadra ha esigenza di fare rete sia con le società della regione sia con aziende e attività imprenditoriali che sostengano il progetto.