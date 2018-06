Turismo, dalla tassa di soggiorno 40 mila euro per dotare gli alberghi di tablet

Genova. 40 mila euro ricavati da parte dell’imposta di soggiorno incassata dal Comune di Genova per dotare gli alberghi cittadini di tablet e video touch screen per fornire ai turisti informazioni utili sulla città e per prenotare l’acquisto di biglietti per i musei, visite guidate e altri servizi. Il progetto di informazione turistica diffusa nelle strutture ricettive, concordato con Camera di commercio e associazioni di categoria, è stato presentato oggi a Palazzo Tursi dall’assessore al Commercio e Turismo Paola Bordilli.

“L’obiettivo è ampliare la capacità di accoglienza e informazione turistica della città delle strutture alberghiere – dice – partner del Comune è ETT, società che per noi ha già sviluppato gratuitamente la piattaforma Exploracity sulla quale sono stati inseriti percorsi turistici gratuiti e a pagamento, alcuni anche con applicazioni di realtà virtuale”.

Le strutture ricettive interessate ad avere un tablet potranno presentare domanda dall’11 giugno alla direzione Turismo. Il bando sarà pubblicata dall’albo pretorio e sul sito del Comune di Genova. Il presupposto fondamentale è di essere in regola con gli adempimenti periodici e annuali previsti per l’imposta di soggiorno. “Questa novità è un aiuto per noi strutture ricettive”, afferma Laura Gazzolo, referente Alberghi Confindustria Genova.

Sulla stessa lunghezza d’onda Paolo Barbieri, vice direttore Confesercenti Genova: “E’ segno della collaborazione tra le categorie e la civica amministrazione”. “Con i tablet – dichiara Valter Mariani, presidente Federalberghi Ascom Genova – mostriamo a genovesi e turisti cosa riusciamo a fare con l’imposta di soggiorno”.