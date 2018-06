Genova. Solamente oggi sono stati 338 i tour messi a punto dal Comune di Genova, che sono stati acquistato dai croceristi della “Disney Cruise” circa un terzo dei passeggeri che hanno scelto di affidarsi agli uffici di Palazzo Tursi per la loro visita sul territorio.

Pacchetti particolari che, visti gli ospiti della nave con molti bambini, hanno visto la presenza nei luoghi strategici della città di figuranti in costume, Cristoforo Colombo, Nicolò Paganini e la “cuoca” di Palazzo Rosso.

“L’assessorato al turismo ha sempre fornito servizi e supporti per le escursioni in città – spiega l’Assessore al Turismo, Paola Bordilli – ma per la Disney Cruise c’è stato un passo in avanti. Sono stati i nostri uffici a coordinare i prodotti facendo da facilitatori con i privati”.

I percorsi offerti sono tre, Arts and Gourmet, Ancient Times and Classical Music, Walking Tour. I partecipanti saranno accompagnati, da personaggi genovesi quali Colombo e Paganini nei vicoli e piazze del centro storico, visitando anche alcune tra le più significative realtà museali senza dimenticare momenti dedicati alla degustazione di prodotti tipici locali: una immagine di Genova a 360 gradi.

Un primo passo di quello che è il nuovo corso dell’offerta turistica, nata dalla collaborazione tra pubblico e privato, che a breve sarà proposta anche alle altre compagnie, a partire dalla MSC che dai primi di luglio proporrà queste offerte.

“Grazie all’ottimo lavoro di coordinamento dei nostri uffici, coinvolgendo le tante realtà strettamente legate al turismo – conclude Bordilli – abbiamo dato per la prima volta alla città la possibilità di valorizzare le sue eccellenze e di catalizzare l’interesse dei turisti sulle sue unicità, trattenendoli sul suo territorio, mentre in passato non è sempre stato possibile”.