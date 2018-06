Genova. Grande risultato per la squadra di tuffi della Nuotatori Genovesi, che alla finale del Trofeo delle Alpi ha portato a casa il bottino pieno.

Grazie alle prestazioni degli atleti allenati da Marina Montobbio ed il suo staff, la Nuotatori Genovesi si è aggiudicata la vittoria di squadra, battendo le fortissime Canottieri Milano e Torino Blu 2006. Quella di Bergamo, alla piscina Italcementi, è stata la terza tappa di un circuito interregionale riservato alle categorie Esordienti C1 e C2, Ragazzi e Junior.

Foto 2 di 2



Il commento del tecnico Montobbio: “È stato un percorso importante che abbiamo affrontato con grande determinazione e la vittoria finale, che si ottiene con la somma dei punteggi ottenuti nelle tre tappe, la giusta ricompensa. Ringrazio tutti, proprio tutti, per essersi impegnati, per centrare l’obiettivo: atleti, allenatori, la società e le famiglie, tutti hanno contribuito in maniera determinante”.

Non solo Bergamo ed il podio per la Nuotatori Genovesi ma anche tre convocazioni al collegiale della Nazionale a Roma: alle confermate Viola Gonini e Benedetta Ghio, si aggiunge Agata Dorcier.