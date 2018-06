Troupe portoghese “gira” a Santa Margherita Ligure

Santa Margherita Ligure. Si intitola “Peso da Alma”, peso dell’anima, la produzione portoghese che dal 9 al 14 giugno girerà a Santa Margherita Ligure. La troupe dell’agenzia portoghese SP Televisao, società di produzione televisiva indipendente specializzata in fiction, ha scelto dopo vari sopralluoghi in Liguria, proprio uno dei gioielli del Tigullio.

La produzione conta già un catalogo di 11 telenovelas e 16 serie distribuite in tutto il mondo (come ad esempio “Legami” in onda su Rai Uno).

I luoghi tra Santa Margherita Ligure e Portofino sono piaciuti per i panorami, gli scorci, la bellezza del territorio. Non è un caso che a “Santa” siano state girate negli anni Settanta e Ottanta diverse pellicole cinematografiche italiane

Le riprese realizzate, saranno utilizzate per le prime puntate di questa nuova fiction destinata al mercato europeo, in primis quello portoghese.