Trasporto disabili, quasi finita l’odissea dei 100 lavoratori ex Tundo. La Cgil: “Nessuno si metta di traverso”

Genova. Dopo 10 mesi di vertenza che ha coinvolto i lavoratori della ditta ex Tundo, lo scorso 30 maggio si sono aperte le buste per l’assegnazione del servizio di trasporto disabili, atto importante per arrivare al conferimento del nuovo servizio.

Il nuovo bando prevede più risorse economiche e quindi una migliore qualità dello stesso, l’accorpamento dei tre lotti con conseguente risparmi economico per l’effetto delle conseguenti economie di scala, l’aumento della durata dell’appalto che passa da uno a quattro anni che potrebbe stimolare gli investimenti sul settore; non ultimo la clausola sociale occupazionale, chiesta e ottenuta dal sindacato Filt Cgil per difendere l’occupazione dei lavoratori delle cooperative sociali e quella dei lavoratori ex Tundo che da mesi sono senza lavoro.

“Il percorso non si è concluso e potrebbe presentare ancora qualche incognita dovuta al ricorso delle cooperative Radiotaxi, Coage, Altrosole e CSTA che potrebbe far saltare tutto ciò che di buono si è costruito in questi mesi – scrive il sindacato – da parte nostra ci sono oggi tutte le garanzie per dare un servizio migliore e più stabile garantendo inoltre l’occupazione per almeno 100 lavoratori, se qualcuno farà saltare la gara facendo ritardare o addirittura annullare quello che è stato fin qui costruito se ne dovrà prendere la responsabilità di fronte alla città, agli utenti e ai lavoratori; noi non staremo certo a guardare reagendo con tutti gli strumenti che ci saranno consentiti”.