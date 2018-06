Trasloco = stress? Con una buona organizzazione questo connubio può finire

Traslocare secondo le statistiche è una delle attività più stressanti a cui ci si può sottoporre. Eppure sembrerebbe incredibile: trovare la casa dei propri sogni non è semplice e il momento di trasferirsi dovrebbe essere uno dei più belli. Traslocare però può rovinare questo cambiamento: è faticoso, confuso, stressante, consumante e sempre più complicato del previsto. Con la parola trasloco, infatti, si fa riferimento a diverse operazioni difficoltose che vanno fatte in questa fase:

inscatolare oggetti,

smontare i mobili,

imballare tutto bene, perché non si danneggi,

sostare con un veicolo sotto l’appartamento (su marciapiedi, strade strette, zone a traffico limitato etc.),

sgomberare casa,

gestire le cose e assicurarle sul veicolo,

trasportare le cose,

portarle nella nuova casa o in discarica,

rimontare i mobili.

Tutto questo non è affatto semplice e banale come alcuni potrebbero pensare ed è per questo che la cosa migliore è appoggiarsi a personale professionale ed esperto in traslochi. Questo diventa, anzi, una necessità nel caso di città caotiche, quindi in caso di traslochi a Roma, Milano, Torino, Genova.

Organizzazione: chi ben comincia è a metà dell’opera

La chiave di un trasloco ben riuscito, per limitare lo stress è l’organizzazione. Se si è ben organizzati è più facile poi curare i vari passaggi sopraelencati. Innanzitutto bisogna fare una stima, con carta e penna, dei mobili che si dovranno portare con sé e di quelli che saranno invece da sgomberare ed eliminare. Se ci sono arredi che vanno modificati è bene segnarsi anche questi, la ditta di traslochi a volte si occupa anche di questo e, quindi, gli va comunicato. Così anche se ci sono elementi particolarmente delicati o straordinari: acquari, vetrine o lampadari molto delicati, pianoforte etc.

Fatto ciò va fatta una riflessione sulle tempistiche: entro quando bisogna sgomberare? Quando è possibile inserire i propri arredi nella nuova casa? Stabilita la data ideale per il trasloco vanno presi accordi con i professionisti per la sua gestione, magari chiedendo anche un primo preventivo per non ritrovarsi poi con sorprese. In alcuni casi potrebbero richiedere un sopralluogo per avere un’idea più precisa. È sempre bene affidarsi a personale affidabile: ci sono portali online che mettono in contatto con professionisti del settore e che permettono di vedere le recensioni di persone che realmente li hanno provati.

Finalmente il trasloco!

Una settimana o due prima del giorno X del trasloco è bene iniziare a inscatolare le cose che si utilizzano meno passando poi a quelle di uso quotidiano il giorno prima della data dell’arrivo della ditta di traslochi. Le scatole dell’oggettistica vanno messe tutte nella stessa stanza per favorire i lavori. Meglio scrivere su ogni scatola la stanza in cui lasciarla e la dicitura “fragile” se richiede particolare attenzione, così una volta entrati nella nuova casa tutto sarà più semplice.

La ditta per il giorno del trasloco avrà chiesto eventuali necessari permessi al Comune o alle autorità e arriverà con mezzi adeguati per fare tutto il più rapidamente possibile e nel migliore dei modi per assicurare gli arredi. Provvederà a smontare i mobili, a caricarli, a trasportarli etc. e non ti dovrai occupare di nulla se non della supervisione dei lavori. Se adotti una soluzione chiavi in mano, nemmeno di quello.