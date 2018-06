Tragedia di via Borzoli, venerdì il ministro dell’Interno Salvini a Genova

Genova. Venerdì mattina il ministro dell’Interno Matteo Salvini sarà a Genova in visita ufficiale al sovrintendente Paolo Petrella, ricoverato all’ospedale San Martino dopo essere stato gravemente ferito domenica pomeriggio in un intervento di tso in via Borzoli nel corso del quale è stato ucciso il 20enne Jefferson Tomalà.

Dopo la visita in ospedale il ministro dovrebbe recarsi in Prefettura dove è previsto intorno alle 12 un incontro con la stampa.

Salvini, dopo i fatti di via Borzoli, aveva aveva già espresso solidarietà alle forze dell’ordine in un tweet.