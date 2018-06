Tragedia di via Borzoli, consiglio comunale chiede risorse per collegare polizia locale con Nue

Genova. Il consiglio comunale di Genova ha approvato un ordine del giorno all’unanimità in cui si impegnano il sindaco e la giunta a reperire “ulteriori risorse finanziarie per rendere operativo il collegamento tra la polizia locale e la centrale operativa del Nue”, numero unico delle emergenze “per garantire la tempestività e l’efficacia in casi di interventi di trattamento sanitario obbligatorio”.

La richiesta arriva dopo i tragici fatti di Borzoli dove un 20enne è stato ucciso dopo aver accoltellato un poliziotto nell’ambito di un intervento di Tso gestito dalla polizia di Stato.

Il documento ricorda come “la polizia locale ha creato un apposito nucleo di agenti professionalmente preparato e dotato di dispositivi di protezione” e “la Regione Liguria ha dato la disponibilità a contribuire alla realizzazione del collegamento telefonico”.