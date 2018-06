Toti: “Se abbiamo un governo gialloverde è perché i partiti hanno avuto un Motorola nell’era degli smartphone”

Genova. Metafora tratta dal mondo della telefonia per il presidente della Regione Liguria, e consigliere politico di Silvio Berlusconi, Giovanni Toti, intervistato da Lucia Annunziata su Raitre per Mezzora in più. Tema: il governo M5S Lega e la realtà politica italiana.

“Il Governo giallo-verde esiste soprattutto per l’incapacità degli schieramenti politici tradizionali, il partito popolare e la socialdemocrazia, di dare risposte vere ai problemi dei cittadini in questi anni. E’ come se fossero stati con il Motorola nell’era degli smartphone”, ha detto Toti intervistato da Lucia

“Il nuovo Governo riuscirà a raggiungere alcuni obiettivi a seconda della capacità di gestione dell’amministrazione di M5S e Lega – pronostica il governatore ligure – ma anche dalla capacità di elaborare risposte da parte degli schieramenti popolare e socialdemocratico, nell’altra metà campo”, ha detto Toti.

Su una possibile alleanza giallo-verde per il futuro, Toti ha detto: “Non credo che grillini e Lega resteranno alleati nel lungo periodo, non è nel loro interesse e neppure in quello del Paese”.