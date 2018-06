Toti sulle prossime regionali in Liguria: “Salvini sarà ancora nostro alleato”

Genova. “Alle prossime elezioni regionali in Liguria ‘Salvini sarà ancora il nostro alleato, il centrodestra sta facendo uno straordinario lavoro, come in Lombardia, in Veneto, in Friuli dove abbiamo appena vinto o in Sicilia. Noi in Liguria abbiamo un programma di legislatura che sta andando avanti e continuerà nella prossima’”.

Lo prevede il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti (Forza Italia) interrogato a ‘Mattino Cinque’ su Canale 5 sulle ripercussioni che avrà nel centrodestra la nascita del primo governo M5S-Lega. “E’ già successo nella storia recente che alcuni partiti di centrodestra hanno appoggiato Monti o Letta e altri non l’hanno fatto”, ricorda Toti.

Rispetto al governo Conte su cui ieri aveva formulato alcune critiche Toti questa mattina ha ribadito: “E’ la prima volta del populismo di governo, vedremo all’opera questo ‘un po’ tutto a tutti’ senza nessun taglio o con tagli aleatori, perché ridurre gli sprechi e combattere l’evasione fiscale lo hanno detto tutti i partiti da quando ho memoria, proviamolo con la speranza di avere interlocutori capaci, ma anche con tutta la prudenza di conti che non tornano”.

“Il populismo ha denunciato problemi che nel paese c’erano – ha aggiunto il governatore ligure – ha fatto bene a farlo in questi anni, con il vigore che le opposizioni meritano”.