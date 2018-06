Torna a Genova l’Hackmeeting, la tre giorni per contrastare i monopòli dello sviluppo tecnologico, e non solo

Genova. Conoscere le tecnologie, capirne i meccanismi, per prenderne il controllo, evitando che invece sia loro a controllare noi. Ma soprattutto disinnescare manipolazioni e strumentalizzazioni.

Questo è solo uno dei “significati” dietro al 21esimo Hackmeeting, quest’anno organizzato a Genova, dopo 14 anni dall’ultima volta, dal 6 al 8 luglio presso il Laboratorio Sociale Autogestito Buridda di corso Montegrappa: una tre giorni di “dibattiti, scambi di idee e apprendimento collettivo”, con al centro le tecnologie.

E poi ancora: “un incontro annuale delle controculture digitali italiane e di quelle comunità che si pongono in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo delle tecnologie all’interno della nostra società”.

L’evento è aperto a tutti gli hacker, nel senso largo del termine: “Gli hacker sono persone curiose, che non accettano di non poter mettere le mani sulle cose – si legge nel manifesto del fest pubblicato sul sito dedicato – Che si tratti di tecnologia o meno gli hackers reclamano la libertà di sperimentare. Smontare tutto, e per poi rifarlo o semplicemente capire come funziona. Gli Hackers risolvono problemi e costruiscono le cose, credono nella libertà e nella condivisione. Non amano i sistemi chiusi.”

Quindi non solo “smanettoni da tastiera e monitor”: “La forma mentis dell’hacker non è ristretta all’ambito del software-hacking: ci sono persone che mantengono un atteggiamento da hacker in ogni campo dell’esistente, spinti dallo stesso istinto creativo”.

Ed infatti, scorrendo il programma, ancora in fase di “arricchimento” le materie di “studio” sono molteplici: dallo sport, alla comunicazione, dai sistemi operativi dei cellulari alla linguistica, dalla psicologia al giornalismo. Insomma ce n’è per tutti i gusti e tutte le esigenze e tutti le esperienze”.

L’evento è totalmente autogestito, “non ci sono organizzatori e fruitori, ma solo partecipanti”.

Anzi, chi avesse un “sapere da hacker” da condividere può rispondere alla “call” e salire in cattedra. La collettività ne avrà guadagno.