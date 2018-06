“Toninelli chi?”, il sottosegretario Siri inciampa sul nome del “suo ministro”

Genova. Il senatore e dirigente genovese della Lega, Armando Siri, “misconosce” il suo ministro di riferimento. E’ successo durante una trasmissione televisiva durante la quale il sottosegretario ha più volte sostenuto che Toninelli non fosse ministro.

La cosa è tragicomica: Siri è sottosegretario per le Infrastrutture e i Trasporti e Tominelli è il Ministro proprio del dicastero dedicato alle Infrastrutture e ai Trasporti.

In studio gli ospiti partecipavano ad un momento “quiz” per cui in base ad alcuni indizi dovevano riconoscere il ministro: dopo le prime foto viene fatto il nome di Toninelli, ma Siri interviene: “No ma Toninelli non è ministro…”. Gelo in studio.

«No alle Infrastrutture c’è.. c’è…». Così ha proseguito, poi giustificandosi dicendo che «guardando la divisa della polizia volevo dire che non è poliziotto Toninelli, nel senso che lui era carabiniere».

La Liguria quindi pare veramente isolata dal resto del mondo, come dicono in tanti per avvalorare le scelte infrastrutturali, talmente isolata, aggiungiamo noi, che non arrivano neanche le notizie. Se il buongiorno si vede dal mattino…