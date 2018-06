Tirocini estivi, i sindacati attaccano Regione Liguria: “Nessun monitoraggio contro gli abusi”

Genova. Nei giorni scorsi la Regione Liguria ha emanato la nuova disciplina dei tirocini estivi. “Purtroppo il testo non tiene in alcun conto i rilievi espressi da Cgil Cisl Uil” scrivono le tre sigle sindacali in un comunicato congiunto.

La critica verso l’operato di Regione Liguria è totale: “I tirocini estivi riguardano soggetti che seguono un regolare corso di studi e di conseguenza anche minorenni, e quindi con maggiori necessità di tutela rispetto ai tirocini classici”

La cosa che maggiormente salta all’occhio dei sindacati è la possibilità che queste esperienze formative ma anche lavorative siano gratuite: “Tra l’altro non si comprende come mai in altre regioni si preveda una indennità obbligatoria per i tirocinanti estivi, mentre quelli liguri saranno “senza portafoglio”.

Inoltre, secondo le maestranze, la nuova norma adotta eccessivi limiti numerici massimi di tirocini ospitabili presso un’azienda: “ad esempio in una azienda con zero dipendenti si potrebbero avere contemporaneamente un tirocino extrarcurricolare (ossia i tirocini generici) più un tirocinio estivo”. a

Da qua potrebbe nascere l’abuso, per cui chi utilizza il tirocinante non lo fa per formazione ma per sostituire la manodopera.

“Continueremo a chiedere a gran voce una qualificazione dei tirocini – chiudono la nota i sindacati – la piena applicazione degli impegni presi in ordine a monitoraggio, misure di vigilanza, controllo ispettivo e sistema sanzionatorio”