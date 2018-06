Genova. Torniamo al rifugio Sherwood in Val Bisagno per incontrare due cagnoline che potrebbero diventare le vostre nuove amiche. Ecco la loro storia e come fare per adottarle.

Tigrotta ha 8 mesi, è una futura taglia medio-grande, incrocio boxer. Come ci duole raccontare Tigrotta proviene dalla strada. Trovata vagante a Messina è stata segnalata, dopo che molti suoi compagni di branco sono stati trovati investiti o avvelenati. Per salvare Tigrotta una volontaria del sud l’ha portata a casa e con staffetta ha deciso di mandarla da noi per trovargli una sistemazione per la vita.

Tigrotta è una cucciola molto giocosa e affettuosa, visto il suo delicato passato in strada con pochi contatti con l’uomo, ha bisogno di un poco di tempo in più per fare conoscenza. Una volta presa fiducia vi dimostrerà tutto il suo amore e la sua dolcezza. Questa timidezza iniziale nei rapporti con l’uomo è assente nei rapporti con gli altri cani, Tigrotta va d’accordissimo con cani sia maschi che femmine.

Demetra è una dolce cagnolona di circa cinque anni, arrivata a Sherwood nel 2015. Proveniente dal sud, alcuni volontari del Rifugio sono rimasti colpiti dai suoi occhioni tristi e hanno deciso di farla arrivare a Genova, per cercare fortuna in una buona adozione. Ci siamo subito accorti che Demetra manifestava segni di debolezza e scarsa tolleranza all’esercizio fisico, così si è proceduto a visite veterinarie che, purtroppo, hanno evidenziato un problema di salute piuttosto grave. Grazie al contributo di donazioni, al tempo e al supporto dei volontari, Demetra è stata più volte operata in una clinica specialistica. Oggi è completamente guarita, gode di ottima salute e i suoi occhi non sono più tristi come un tempo.

Si è perfettamente ambientata al Rifugio, è golosa più che mai, curiosa e amante delle passeggiate in tranquillità.

Socievolissima con ogni cane, esce con tutti i gli ospiti a Sherwood senza dare nessun tipo di problema e la sua compagnia è sempre ben accetta. E’ un cane molto pacato, non è agitata ed è ideale per chi ama la calma, la tranquillità e la serenità. Demetra è un po’ timida con chi non conosce, ma con un breve percorso prende confidenza e inizia a reclamare coccole a più non posso! Si affida vaccinata, chippata e sterilizzata.

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento per conoscere i nostri ospiti, chiamate il numero 345 4087138; vi aspettiamo presso il Rifugio Sherwood – NoiRandagi Onlus, Via Bavari 37 R. Mail: info@noirandagi.it