Thyssen Krupp, i deputati liguri di Forza Italia “attaccano” la Germania: “Sentenza italiana non rispettata”

I deputati liguri e piemontesi di Forza Italia hanno presentato un’interrogazione urgente al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, affinché venga fatta chiarezza sull’esecuzione delle condanne per la tragedia della Thyssen Krupp: “La Germania – sottolineano – deve rispettare il verdetto del tribunale italiano”.

Con l’atto di sindacato ispettivo i parlamentari azzurri chiedono di sapere “in quali termini il Governo italiano intenda manifestare, al Governo tedesco, le proprie perplessità in ordine alla mancata esecuzione della sentenza”. I firmatari chiedono inoltre all’esecutivo Merkel “di compiere le più opportune azioni volte ad assicurare, nel minor tempo” l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato in Italia.

L’ex ad Harald Espenhahn e l’ex consigliere Gerald Priegnitz, sono stati condannati in via definitiva, rispettivamente a 9 anni e a 6 anni di reclusione, il 13 maggio 2016 per omicidio colposo plurimo al termine del processo per il rogo allo stabilimento di Torino in cui, tra il 5 e il 6 dicembre 2007, morirono sette operai. L’interrogazione è stata presentata dai deputati Roberto Cassinelli, capofila dell’iniziativa, Roberto Bagnasco, Osvaldo Napoli, Carlo Giacometto, Roberto Pella, Claudia Porchietto, Roberto Rosso e Daniela Ruffino.