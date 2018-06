Genova. Una grande festa di colori è tornata ad animare oggi il Porto Antico di Genova con i suoi 5.263 partecipanti. The Color Run powered by Skittles, organizzata da oltre sei anni in Italia da RCS Sport – RCS Active Team, ha inaugurato proprio nel capoluogo ligure il suo nuovo tour estivo 2018.

La 5 chilometri più famosa del pianeta si è rinnovata nel format: nuovi punti divertimento (cinque di colore, uno di bolle e un punto schiuma), tante attività di intrattenimento per i partecipanti al villaggio sin da mattino, l’animazione di RDS 100% Grandi Successi (nuova radio partner ufficiale) e il mood Hero ispirato agli eroi del quotidiano. L’ultimo claim internazionale lanciato a gennaio dal fondatore del format, ispirato al benessere psicofisico.

La festa è andata in scena in un contesto esclusivo, quello del Porto Antico, sullo sfondo dell’Acquario e dei caruggi del centro storico, sfondo d’elezione per un evento unico al mondo in termini di divertimento e “follia”. Le partenze sono avvenute ai Magazzini del Cotone dalle 16 in poi. Sempre affascinante il percorso, che ha visto i color runner transitare sulla panoramica sopraelevata, chiusa al traffico dal Comune di Genova in via eccezionale per la manifestazione.

A esibirsi sul palco subito dopo la corsa anche i giovanissimi fratelli torinesi Eugenio in Via di Gioia, ospiti speciali di Flying Tiger Italia, top sponsor di The Color Run, reduci dall’ultimo lavoro musicale “Tutti su per terra”.

“Oggi al Porto Antico è andata in scena una The Color Run rinnovata e ancora più grintosa – commenta Andrea Trabuio, responsabile mass event di RCS Sport – che ha entusiasmato i tanti partecipanti di questo primissimo appuntamento e dimostrato che il format è più vivo che mai. The Color Run è un evento per chi già corre ma anche per tutti coloro che hanno voglia di divertirsi. Una vera e propria experience”.

“Un format vivo, con ottimi segnali di partecipazione già sulle prossime tappe al mare di Riccione e Lignano nel mese di luglio – aggiunge Roberto Salamini, responsabile marketing & communication in RCS Sport -. Le innumerevoli partnership che siamo riusciti a chiudere, dimostrano che questo format piace e ci sono tanti attori disponibili a entrare a far parte dell’evento. Tutte collaborazioni davvero interessanti e sinergiche, che lasciano presagire un super tour 2018. Venire a Genova e puntare su questi partner è stata una scelta vincente”.

Numerosissime, infatti, le partnership attivate a livello locale: il Museo del Mare di Genova (per l’Acquario e il Galata), il Genoa Cricket and Football Club, il Van Gogh Alive_The Experience, Eataly di Porto Antico con lo chef Marco Visciola, che ha allestito un corner colorato dedicato alla prima tappa. E poi ancora, Eventi in Bus con il suo servizio di bus-navetta, l’Uci Cinemas e l’Old Wild West di via Magazzini del Cotone.

Dopo Genova, il tour 2018 proseguirà con due edizioni Sunset al mare: Riccione il 14 luglio e Lignano Sabbiadoro il 28 dello stesso mese. Gran finale a Milano Parco Experience il 15 settembre.