Terzo Valico, la versione scettica del ministro Toninelli: “Servono ulteriori valutazioni”

Roma. “Per quanto riguarda il Terzo Valico dei Giovi ribadisco la linea già espressa: servono ulteriori valutazioni costi-benefici e deve essere chiaro che le opere devono essere condivise con le istituzioni locali e con i cittadini, dando ampio risalto alla trasparenza; i cittadini devono sentirsi tutelati dall’azione del Governo”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli in question time in Parlamento.

Il ministro, esponente del M5S, sembra incarnare quindi la più rigida linea Di Maio in tema di grandi opere, nonostante nel contratto di governo pentaleghista il Terzo Valico sembrava essere di fatto messo al sicuro.

La risposta di Toninelli va anche in direzione contraria rispetto alle rassicurazioni arrivate qualche giorno fa dal vicepremier Matteo Salvini, durante un incontro con il governatore della Liguria Toti. D’altronde non più tardi di un mese fa, in consiglio regionale, alla votazione di un ordine del giorno sul tema dell’opera ferroviaria Lega e M5S avevano votato in maniera opposta.